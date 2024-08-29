Yandaşlar bile isyan etti: “Metrobüse biniyorsun ve ölüyorsun, Çok acayip bir şey yani”
İslam'a ve Müslümanlara yönelik çirkef ifadeleriyle tanınan Mehmet Tezkan ile "Metrobüse biniyorsun ve ölüyorsun, Çok acayip bir şey yani" diyerek CHP'li İBB'ye tepki gösterdi.
Bugün Türkiye, İstanbul’dan gelen metrobüs kazası haberiyle sarsıldı. Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkiinde kontrolden çıktı, karşıdan gelen metrobüse çarptı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 28 kişi yaralandı.
Kaza sonrası CHP yandaşları bile İBB'ye isyan etmeye başladı. İslam'a ve Müslümanlara yönelik çirkef ifadeleriyle tanınan Mehmet Tezkan, Halk TV canlı yayınında, CHP'li İBB'nin iş bilmezliğine tepki gösterdi.
Tezkan, “Metrobüse biniyorsun ve ölüyorsun, Çok acayip bir şey yani.” dedi.