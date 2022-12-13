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Yerel ‘Yandaşa ihale’ peşinde koşmaktan şehri unuttular... İzmir'de belediye uyuyor, esnafın çilesi bitmiyor!
Yerel

‘Yandaşa ihale’ peşinde koşmaktan şehri unuttular... İzmir'de belediye uyuyor, esnafın çilesi bitmiyor!

İzmir'de Meteoroloji'nin günlerdir uyarıda bulunduğu kuvvetli yağmur kentte etkisini gösteriyor. Sağanak sonrası bin dükkanın olduğu Tarihi Kemeraltı Çarşısı yine sular altında kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 17:32:00 -
‘Yandaşa ihale’ peşinde koşmaktan şehri unuttular... İzmir'de belediye uyuyor, esnafın çilesi bitmiyor!

İzmir'de Meteoroloji'nin günlerdir uyarıda bulunduğu kuvvetli yağmur kentte etkisini gösteriyor. Sağanak sonrası bin dükkanın olduğu Tarihi Kemeraltı Çarşısı yine sular altında kaldı.

Tıkanan rögarlar nedeniyle sular dükkanların içine kadar girdi. Esnaf kendi çabaları ile suları tahliye ederken belediyenin bölgede kalıcı bir çalışma yapmaması ise tepkileri beraberinde getirdi. Tunç Soyer ve ekibi ise uyumaya devam ediyor...

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