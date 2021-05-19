Yandaş medyada CHP bayramı!
Birgün ve Cumhuriyet gibi solak gazetelerin yanı sıra Ahmet Davutoğlu'na yakınlığı ile bilinen Karar gazetesi, CHP'li belediyelerden 19 Mayıs bahanesiyle aldıkları reklamlarla kasasını doldurdu.
Mustafa Kemal'i istismar eden solak kesim için milli bayramlar bulunmaz bir fırsat meydana getiriyor.
Yandaş medyalarına reklam veren CHP'li belediyeler solak yayın organlarına oluk oluk para akıtıyor.
Yandaş medyaya CHP hortumu
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bahanesiyle CHP'li Eskişehir Belediyesi, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na yakınlığı ile bilinen Karar gazetesine, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet’e, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi ise terör sevici Birgün gazetesine reklam verdi.
Belediyenin kaynaklarını yandaş medyaya aktaran CHP’li belediyelere sosyal medyada da tepkiler geldi.