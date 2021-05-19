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Gündem Yandaş medyada CHP bayramı!
Gündem

Yandaş medyada CHP bayramı!

Birgün ve Cumhuriyet gibi solak gazetelerin yanı sıra Ahmet Davutoğlu'na yakınlığı ile bilinen Karar gazetesi, CHP'li belediyelerden 19 Mayıs bahanesiyle aldıkları reklamlarla kasasını doldurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 11:51:00 - 2021-05-19 11:55:06
Yandaş medyada CHP bayramı!

Mustafa Kemal'i istismar eden solak kesim için milli bayramlar bulunmaz bir fırsat meydana getiriyor.

Yandaş medyalarına reklam veren CHP'li belediyeler solak yayın organlarına oluk oluk para akıtıyor.

Yandaş medyaya CHP hortumu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bahanesiyle CHP'li Eskişehir Belediyesi, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na yakınlığı ile bilinen Karar gazetesine, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet’e, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi ise terör sevici Birgün gazetesine reklam verdi.

Belediyenin kaynaklarını yandaş medyaya aktaran CHP’li belediyelere sosyal medyada da tepkiler geldi.

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Yorumlar

Allahtan uzak budizim devleti

Türkiye bir demokrasi ülkesi değil cumhuriyet hiç değil Türkiye bir kemalizim bu dizim Diktatör yası dayatması ülkesi
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Yavuz 1517

Yazık, şu bir hiç uğruna chp'li belediyelerin yandaş medyaya harcadıkları reklâm adı altında verilen rüşvetlere. Neyse! Bütün MÜSLÜMANLARIN geçmiş RAMAZAN BAYRAMINI KUTLUYORUM. LİDERİMİZ, REİSİMİZ, BAŞKOMUTANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ile nice BAYRAMLARA diyorum.
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