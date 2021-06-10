Yandaş KRT'nin muhabirini işinden eden iddia! 'CHP'li belediyeler Özışık kardeşlere para akıtıyor'

Yeniakit.com.tr

KRT TV Muhabiri Çağdaş Ulus, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Maltepe ve Ataşehir belediyelerinin Özışık kardeşlere ödeme yaptığını açıklamasından sonra işten çıkartıldığını söyledi. Ulus, "CHP'li belediyelerin Hadi-Süleyman ve Baki Özışık kardeşlere düzenli ödeme yaptığına dair attığım tweetler sonrası KRT TV yönetimi tarafından hukuksuzca iş akdim feshedildi." dedi.





'Maltepe Belediyesi İnternet Haber'e araç tahsis etti' iddiası

Çağdaş Ulus, 19 Mayıs tarihinde twitter hesabından yayımladığı mesajla dikkat çeken bir iddiada bulunarak CHP'li Maltepe Belediyesi'nin, İnternet Haber'e araç tahsis ettiğini söylemişti.

CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne sordu: Her ay Baki Özışık'a neden ödeme yaptınız?

22 Mayıs tarihinde twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan Çağdaş Ulus, CHP'li Ataşehir Belediyesi'ni de gündeme getirdi. Ulus, "Halkın parasını Özışık kardeşlere yediren Maltepe Belediyesi'ndeki olaylara virgül koyup bir baska CHP'li belediyeye geçelim. Karşımızda Ataşehir Belediyesi yönetim. Soralım, her ay Baki Özışık'a neden ödeme yaptınız?" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu etiketlemişti. Aynı paylaşımının devamında da " 'Baki Özışık kim?' diye soranlar için kendisi Süleyman ve Hadi Özışık'in yerel yonetimlerden sorumlu kardeşidir." ifadesini kullandı.

Süleyman Özışık'ın 'yerel medyası'na para akıtan CHP'li belediyeler...

Şok eden iddialarına yine twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla devam eden Ulus, "O zaman açıklayalim. Özışık kardeşlere ait 'yerel medya' isimli gazete için Ataşehir Belediyesi, Özışık kardeşlere reklam ödemeleri yapmıştır. Kardeş Baki Özışık'a da ayrıca her ay belli bir ödeme bunlar harici yapılmıştır. Ayrıca 'yerel medya' isimli yerel gazeteye CHP'li başka belediyeler de reklam adı altında ödemeler yapmıştır. Bu gazete de Süleyman Özışık'ındır." demişti.

Yandaş KRT, Ulus'un iş akdini feshetti!

Gündeme getirdiği iddialardan sonra, KRT TV yönetimi tarafından iş akdinin feshedildiğini duyuran Çağdaş Ulus, yaşananlara ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Kanalın sevilen muhabiri ve editörüyken izinli olduğum 22 Mayıs Cumartesi günü attığım tweetler nedeniyle kanalın istenmeyen insanı oldum. Pazartesi günü mesai saatinde işte bu tweetlerim nedeniyle kanalın GYY'si Fikret Bulut tarafından önce tweetlerimi silmem ardından da istifa etmem istendi. Ben bu talebi kabul etmedim ama düzenli olarak istifa etmem için baskıyla karşılaştım. 28 Mayıs Cuma gününe kadar da kanala giderek mesai yaptım. 29 Mayıs Cumartesi günü de haftalık iznimi kullandım. 31 Mayıs günü ise sözde 3 gün boyunca işe gelmediğim gerekçesiyle iş akdim feshedildi. Benim işten atılmam kurumun benden talep ettiği savunma metninde açıkça yazmaktadır ama işi çirkinleştirerek beni bu şekilde işten çıkarmayı uygun gördüler."