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Siyaset Yandaş Enver Aysever CHP’ye rest çekti: Ben ona oy moy vermem!
Siyaset

Yandaş Enver Aysever CHP’ye rest çekti: Ben ona oy moy vermem!

Tele 1 spikeri Enver Aysever, Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimali hakkında konuştu: ''Mansur Yavaş'a oy vermem. Mansur Yavaş, Deniz Gezmiş'ten özür dilemedikçe aday olamaz. Mansur Yavaş, belediye başkanlığı yapsın'' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 13:39:00 - 2022-10-19 13:47:15

CHP ile yakınlığı ile bilinen Enver Aysever ''6'lı masanın adayına HDP'nin de hayır dememesi gerekiyor'' diyerek Mansur Yavaş'a oy vermeme gerekçesine ek olarak "Deniz Gezmiş'ten özür dilemedikçe aday olamaz. Belediye başkanlığını yapsın.” dedi.

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