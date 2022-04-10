Yancısı AB fonlu çıktı

YENİ AKİT ANKARA

Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Et ve Süt Kurumu önünde açıklama yapması için mikrofon uzatılan ve “Türkiye’de açlıkla mücadele var” diyen Hacer Foggo CHP’li çıktı.

CHP ofisinde çalışıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Et ve Süt Kurumu önünde konuşturduğu Hacer Foggo’nun Derin Yoksulluk Ağı’nın kurucusu ve CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörlüğü yaptığı ortaya çıktı. Derin Yoksulluk Ağı, Açık Alan Derneği ile işbirliği halinde. İşbirliği taahhütnamesi imzalayan iki kurum ortak çalışmalar yürütüyor. Derin Yoksulluk Ağı’nın resmi internet sitesindeki “Biz kimiz?” bölümünde oluşum için şöyle deniliyor:

Kavramları bile muğlak

“Açık Alan Derneği gönüllü ve üyeleri tarafından 2019 yılında kurulmuş, gönüllüler, destekçiler, yerel yönetimler, kamu kurumları ve derin yoksulluk yaşayan kişilerin katılımı ile büyüyen bir dayanışma ve araştırma ağıyız. Derin yoksulluğun sürdürülemez koşullarını görünür kılmak ve yoksulluğu bir insan hakları ihlali olarak tartışmak için çalışmalar yürütürken, acil durum müdahalesi olarak #EvdenDeğiştir modeli ile yoksulluk yaşayan kişilere temel ihtiyaç desteği sağlıyoruz.”

İşte fonlayanlar

Açık Alan Derneği gönüllü ve üyeleri tarafından 2019 yılında kurulan Derin Yoksulluk Ağı’nın destekçilerine bakıldığında; Turkish Philanthropy Funds, Açık Açık STK, Sivil Toplum Destek Vakfı Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği isimleri yer alıyor. Destekçiler arasında yer alan Turkish Philanthropy Funds (TPF) Amerikan merkezli bir vakıf. TPF kendini şöyle tanıtıyor: “Turkish Philanthropy Funds (TPF), Türk ve Türk-Amerikan topluluklarına yönelik yüksek etkili sosyal yatırımlar için önde gelen ABD topluluk vakfıdır.”