İHA teknolojisi eğitimi için Türkiye’yi seçti! Rus Ekaterina, takımıyla dünya 3’üncüsü oldu
Rusya’da insansız hava araçları (İHA) teknolojileri alanında eğitim almak isteyen ancak kendisine uygun bir üniversite bulamayan 20 yaşındaki Ekaterina Kravchenko, Türkiye’yi tercih ederek, Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) eğitim görmeye başladı. Mekatronik Mühendisliği 2’nci sınıf öğrencisi Kravchenko, arkadaşı ile birlikte geliştirdikleri yapay zekâ destekli aktif savunma sistemi ile IT-PLANET 2026 Yarışması’nın ‘Uluslararası İnsansız Hava Araçları Sistemleri’ kategorisinde dünya 3’üncüsü olmayı da başardı.