İHA teknolojisi eğitimi için Türkiye’yi seçti! Rus Ekaterina, takımıyla dünya 3’üncüsü oldu

‘MEZUN OLDUKTAN SONRA TÜRKİYE’DE KALMAK İSTİYORUM’ Türkiye’ye gelirken bazı tereddütlerinin de olduğunu ifade eden Ekaterina Kravchenko, “Türkiye’ye geldikten sonra hiçbir endişem kalmadı ve burayı çok sevdim. Hocalarımız bize her zaman çok yardımcı oluyor. Uygulama ortamı ve teknik imkanlar oldukça iyi. Bazı arkadaşlarımız kendi üniversitelerinde bu imkanların olmadığını söyleyip, bizde olup olmadığını soruyorlar. Biz de üniversitemizde bu imkanların bulunduğunu söylüyoruz ve bu bizi mutlu ediyor. Özellikle uygulamalı dersler çok hoşuma gidiyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra Türkiye'de kalmayı düşünüyorum. İHA teknolojileri alanında çalışmak istiyorum. Belki bir gün Baykar gibi bir şirkette çalışma fırsatı bulabilirim. Türkiye'de kalarak İHA sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak istiyorum” dedi.