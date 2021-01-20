  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yanardağ patladı! Alarm verildi
Gündem

Yanardağ patladı! Alarm verildi

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Kuzey Sumatra eyaletinde yer alan Sinabung Yanardağı’nda patlama oldu. Patlamanın 3 dakika 21 saniye sürdüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 05:55:00 -
Yanardağ patladı! Alarm verildi

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezinden (PVMBG) yapılan açıklamada, Sinabung Yanardağı’nda meydana gelen patlamanın 3 dakika 21 saniye sürdüğü belirtildi.

PVMBG, bölge halkına "turuncu" alarm seviyesindeki yanardağ zirvesinden en az 3 kilometre uzak durulmasının yanı sıra kül yağmurlarına karşı maske takılması uyarısı yaptı.

Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda, 2014 ve 2016'da yaşanan patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya, Türkiye'de yaşanan olayla ilgili dava açtı
Dünya

Rusya, Türkiye'de yaşanan olayla ilgili dava açtı

Rusya Soruşturma Komitesi Moskova Bölgelerarası Taşımacılık İdaresi Sözcüsü Elena Markovskaya, Bartın'da batan gemiyle ilgili olarak 'deniz ..
‘Türkiye destek verecek’ deyip Rusya’ya olay çağrıyı yaptılar: Askerlerinizi çekin
Dünya

‘Türkiye destek verecek’ deyip Rusya’ya olay çağrıyı yaptılar: Askerlerinizi çekin

Libya İçişleri Bakanı Ulusal Mutabakat Hükümeti Fethi Başağa, Moskova yönetimine flaş bir çağrıda bulunarak, "Rusya paralı askerler ayrılır..
Libya'da dikkat çeken hareketlilik! Rus uçakları peş peşe havalandı
Dünya

Libya'da dikkat çeken hareketlilik! Rus uçakları peş peşe havalandı

Libya'da darbeci Hafter güçlerinin kontrolü altında bulunan Cufra Hava Üssü'ndeki Rus Mig-29 savaş uçaklarının hareketliliğinde dikkat çeken..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay