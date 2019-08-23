Yanan ormanlara 1 milyon fidan kampanyası başladı

İzmir'de 53 saat süren orman yangınının ardından yanan alanı yeniden yeşillendirmek için kentteki sivil toplum kuruluşları da harekete geçti.Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Orman Mühendisi Metin Gençol İzmir'de yaklaşık 500 hektarlık alanı kül eden yangının sadece İzmir'i değil tüm Türkiye'yi üzdüğünü ifade etti.

AÇIKLAMASINA ŞU ŞEKİLDE DEVAM ETTİ:

"Herkes medya sayesinde bu yangını canlı olarak izledi. Bu yangından sonra ‘yanan yerler nasıl eski haline gelecek' diye çok telefon geldi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra Valimiz ve İzmirli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte halkın bu isteğine karşı bir ağaçlandırma kampanyası düzenlenmesine karar verildi"

"YASA GEREĞİ KATILAMIYORUZ"

"Kampanyada ilk 2 gün içinde 30 bine yakın fidan bağışı geldi. 1-2 tane fidan bağışlayan da var 100 tane, bin tane fidan bağışlayan da var. Bu bağışlar belirli bir süre sonunda Tarım ve Orman Bakanlığının hesabına aktarılacak ve ağaçlandırma çalışmalarını Orman Genel Müdürlüğü yürütecek. Yanan orman alanı olduğu için ağaçlandırma çalışmalarına yasa gereği fiilen katılamıyoruz"