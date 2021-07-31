Türkiye’nin pek çok bölgesinde orman yangınları çıktı. Çıkan yangınların bir kısmı kontrol altına alınırken bazıları için halen çalışmalar sürüyor. Peki, yanan ormanlık alanlar ne olacak?

Yanan ormanlar afet bölgesi ilan edildi mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz” paylaşımında bulundu.