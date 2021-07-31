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Gündem Yanan ormanlar afet bölgesi ilan edildi mi?
Gündem

Yanan ormanlar afet bölgesi ilan edildi mi?

Yangından etkilenen alanlar afet bölgesi ilan edilecek mi? Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de peş peşe çıkan orman yangınları yürekleri yaktı. Milyonlar yangından etkilenen ormanlık alanlar için afet bölgesi kararı çıkıp çıkmadığı araştırılmaya başladı. Peki, yanan ormanlık alanlar afet bölgesi olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-07-31 11:47:00 -
Yanan ormanlar afet bölgesi ilan edildi mi?

Türkiye’nin pek çok bölgesinde orman yangınları çıktı. Çıkan yangınların bir kısmı kontrol altına alınırken bazıları için halen çalışmalar sürüyor. Peki, yanan ormanlık alanlar ne olacak?

Yanan ormanlar afet bölgesi ilan edildi mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz” paylaşımında bulundu.

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Orman yangını çıkaranlar tutuklandı mı? Yangınları çıkaranlar yakalandı mı?

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