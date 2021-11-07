Yanan ormanlar 20 milyon fidanla yeniden yeşerecek
Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçen yaz, günler sonra kontrol altına alınabilen yangında zarar gören alanların yeniden yeşerebilmesi için 10 bin işçinin katılımıyla yoğun bir çalışma yürütülüyor.
Marmaris’te 29 Temmuz’da başlayan daha sonra Bodrum, Köyceğiz, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe ve Seydikemer ilçelerinde de çıktıktan sonra 12 Ağustos’ta söndürülen yangında zarar gören ormanlık alanlarda çalışmalar devam ediyor.
Temizlik çalışmalarında yangında zarar gören ağaçlar, bölgeden kaldırılıyor. Yanan 60 bin hektar arazinin ağaçlandırılması için orman ve kesim işçileri de aralıksız çalışıyor.
Tohum ve fidan dikimiyle bölgenin hızla ağaçlandırılması gerçekleştirilecek.
Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, “Toplam 20 milyon fidan dikimi yapacağız. Buraları tekrar ağaçlandıracağız. Gelsinler, yaptıklarımızı görsünler” dedi.