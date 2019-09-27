Yanan orman alanına 'ay-yıldızlı' projeyle yeniden fidan dikilecek Sivas'ta geçen yıl çıkan yangında zarar gören orman alanına, "ay-yıldız" şeklinde uygulanacak projeyle 60 bin fidan dikilecek.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, geçen yıl çıkan yangında zarar gören orman alanında, "ay-yıldız" şeklindeki proje kapsamında, 60 bin fidan toprakla buluşturulacak. Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyü Koçali Mahallesi'nde, geçen yıl 25 Ağustos'ta çıkan yangında, yaklaşık 7 hektarlık kızılçam ormanı zarar görmüştü. Giresun Orman Bölge Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü Karaçam İşletme Şefliği, bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 4,5 hektar alanda iş makineleri yardımıyla ay-yıldız şekli oluşturuldu. Alana, 60 bin fidanın dikileceği bildirildi.

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