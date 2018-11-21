THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yanan kamyonun içinden ceset çıktı

Yanan bir kamyonun içinde erkek cesedi bulundu. Park halindeki kamyonda çıkan yangının, cesedi bulunan gencin ısınmak için kullandığı tüpten kaynaklandığı belirlendi

21 Kasım 2018 Çarşamba 08:39
Yanan kamyonun içinden ceset çıktı

Kayabaşı Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde park halindeki 52 K 5979 plakalı kamyondan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Kamyonda inceleme yapan polis ekipleri ise kabin içindeki yatak kısmında bir kişinin yattığını gördü.

Olay yerine çağrılan sağlık görevlileri, Seyfullah Yaka (20) olduğu anlaşılan bu kişinin öldüğünü belirledi.

Kamyon ve çevresinde inceleme yapan cumhuriyet savcısı, gencin cesedini kesin ölüm nedeninin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Bu sırada olay yerine gelen Seyfullah Yaka'nın annesi, babası ve kardeşleri sinir krizi geçirdi.

Yaka'nın ailesiyle tartışıp evi terk ettiği, ailesine ait kamyonda geceyi geçirmek istediği ve uyuduğu sırada ısınmak için kullandığı tüpten yangının çıktığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 08:39
  1. Ankara
  2. karabük

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Küresel piyasalardaki negatif seyir devam ediyor
    1. Küresel piyasalardaki negatif seyir..
    2. dolar euroda son durum
    3. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    4. Danimarka'da silahlı saldırıya uğrayan..
    5. Donald Trump'a çok ağır sözler!..
    6. Diyarbakır'da PKK'nın inine girildi!..
    7. Cengiz Baykal kimdir?
    8. Çin'de yolsuzluk suçuna müebbet hapis..
    9. Amerika Kabil'deki terör saldırısını..
    10. Amerika Kandil'e ilaç gönderdi
    11. Ankara'da oto kaportacıya giren TIR..
    12. Karadeniz’de resmen fışkırdı! Tam 500..
    13. Dolar yeni piyasada kaç lira?
    14. Amerika'dan "İran-Rusya-Suriye petrol..
    15. 'Çin, DTÖ'den çıkarılabilir'
    16. Yeni gelir kapısı! 12 bin TL maaşı var
    17. Kara yollarında durum
    18. Yürekleri yaktı! Pazartesi göreve..
    19. Yanan kamyonun içinden ceset çıktı
    20. Riyad’da kazan kaynıyor!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı