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Yaşam Yanan ahırda 55 koyun telef oldu!
Yaşam

Yanan ahırda 55 koyun telef oldu!

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir yonca tarlasında çıkan yangının ahıra sıçraması sonucu 55 koyun telef oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 20:53:00 -
Yanan ahırda 55 koyun telef oldu!

Uşak'ın Eşme ilçesinde çıkan yangının ahıra sıçraması sonucu 55 koyun yanarak telef oldu.

Yangın, Eşme'ni Bozlar köyünde bir yonca tarlasında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, E.E.'ye ait ahıra sıçradı. İhbarlar sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

55 koyun telef oldu

Yangın ekiplerin çalışması sonucunda söndürülürken yangında 55 koyun telef oldu. Ayrıca yangında 2 bin 500 paket saman, 15 ton arpa alev alev yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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