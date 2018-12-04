Yanaktan makas alan tacizcinin cezası belli oldu

İstanbul Şişli'de Ömer A. arkadaşlarıyla birlikte gittiği bir AVM'nin terasında bir grup genç kızın bulunduğu masaya oturmak istedi. Fakat, Seda Nur D.'nin aralarında bulunduğu kızlar, masaya oturmalarına müsaade etmedi.

Taciz etti

Bunun üzerine Ömer A., Seda Nur D.'nin yanağından makas alarak taciz etti, ardından terastan ayrıldı.

Güvenlik görevlilerine anlattı

Bunun üzerine AVM'nin güvenlik görevlilerine durumu anlatan genç kız, kendisini taciz eden Ömer A.'dan şikayetçi oldu. Polis, Ömer A.'yı gözaltına aldı.

"Basit cinsel saldırı"

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık, genç kızın yanağından makas alarak taciz eden 21 yaşındaki Ömer A. hakkında, 'Basit cinsel saldırı' suçundan dava açtı.

2 yıl 6 ay ceza verildi... Ertelendi

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Ömer A. 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Ömer A.'nın cezası 5 yıl denetim şartı ile ertelendi.