Yan sanayi ihracatı bu yıl da artarak devam ediyor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yapılan derlemeye göre, ocak ayında 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artan yan sanayi ihracatı şubatta da yükselişini sürdürdü. Otomotiv sektörünün alt gruplarından yan sanayinin dış satımı geçen ay, Şubat 2020’ye göre yüzde 12 arttı. Yılın 2 ayında 183 ülke ile özerk ve serbest bölgeye 1 milyar 845 milyon 445 bin dolarlık otomotiv yan sanayi ürünü satan sektör temsilcileri, 2020’nin aynı dönemine kıyasla ihracatı yüzde 8 artırdı. Yan sanayinin ocak ve şubat aylarında 1,8 milyar dolarla otomotiv ihracatından aldığı pay ise yüzde 38,4 oldu. Bu alanda en fazla ihracat yapılan ülkelere bakıldığında ilk sırada, otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı. Almanya’ya 2 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 443 milyon 289 bin dolarlık yan sanayi ürünü gönderildi. Bu rakamla, 2 aylık yan sanayi ihracatının yaklaşık 4’te 1’i bu ülkeye gerçekleştirildi.