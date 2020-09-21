Yan baktın kavgasında 2 kişi yaralandı
İnsanı şaşırtan kavga Adıyaman'da park içerisinde oturan iki grubun 'Yan baktın' tartışmasında 2 kişi yaralandı.
Verilen bilgiye göre, Adıyaman'da Karapınar Mahallesi Sümer Park içerisinde sohbet eden 4 kişilik bir arkadaş grubunun yanına gelen ve alkollü oldukları iddia edilen yaklaşık 15 kişilik grup 'Yan baktınız' diyerek diğer 4 kişilik gruba saldırdı.
Olayı ihbar eden vatandaşların çağrısı sonrası olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 2 arkadaş 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.