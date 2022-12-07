Yaman Törüner'den faiz değerlendirmesi! "Yüzde yüz doğru"

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Flu TV yayınında konuşan Türkiye Gümrüklerden Sorumlu eski Devlet Bakanı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Başkanı Yaman Törüner, ekonomiye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz kararlılığını destekleyen Törüner, "Faizleri yükselt. Niye yükselteyim abi faizleri? Enflasyon olmuş yüzde 80. Bana diyorlar ki faizi yüzde 80'in üzerine çıkart. Ya nasıl çıkartayım, faiz yüzde 80'in üzerine çıkınca herkes iflas ediyor. Bütün ekonomistlerin önerisi bu. Bu yanlış öneri." dedi.

Program sunucusunun, "Yani hükümetin yaptığı doğru mu?" sorusuna şöyle cevap verdi:

Tabi, yüzde yüz doğru. Faizi yükselterek hiçbir yere varamazsınız.