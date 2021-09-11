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Yamaç paraşütü yapan kişiyi itfaiye kurtardı

Burdur'da yamaç paraşütü yaparken türbülansa kapılan kişi ağacın üzerine yumuşak iniş yaptı. Yamaç paraşütçüsü Kılıçaslan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 23:35:00 -
Yamaç paraşütü yapan kişiyi itfaiye kurtardı

Burdur Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Fatih Kılıçaslan, akşam saatlerinde Avşar Tepeden arkadaşlarıyla uçuş yaptı. Bir süre havada süzülen Kılıçaslan, türbülansa kapılarak Burdur Gölü kenarındaki bir düğün salonunun bahçesinde bulunan çam ağacının üzerine yumuşak iniş yaptı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fatih Kılıçaslanın bulunduğu ağaca itfaiyenin merdiveni yanaşamayınca etrafta bulunan ağacın engelleyen dalları kesildikten sonra Kılıçaslan itfaiyeciler tarafından bulunduğu yerden alındı. Olay yerindeki sağlık ekiplerince muayenesi yapılan Kılıçaslanın herhangi bir sağlık probleminin olmadığı tespit edildi.

'Verilmiş sadakamız varmış'

10 yıldır yamaç paraşütü sporu ile uğraştığını belirten Kılıçaslan, "İnişte biraz hareket yapalım dedik. Gün batımı olunca rüzgar değişiyor. Gündüz estiği ile akşam serinliği farklı oluyor. Tam türbülansta kaldık. Toparlayamayınca ağaca indik. Başka yapacak bir şeyimiz kalmadı. Verilmiş sadakamız varmış. Daha önce de ufak tefek kazalar atlattım ama bu kadar büyük ilk defa oldu. Allah'a şükür çok iyiyim. Bir sıkıntım yok" dedi.

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