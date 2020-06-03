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Spor

Yamaç paraşütü meraklıları Gercüş semalarında

Batman’ın Gercüş ilçesinde bulunan Ayrancı tepesi, yamaç paraşütü tutkunlarını ağırladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 17:52:12 -
Yamaç paraşütü meraklıları Gercüş semalarında

Batman’ın Gercüş ilçesinde bulunan Ayrancı tepesi, yamaç paraşütü tutkunlarını ağırladı.


Gercüş’te bulunan Ayrancı tepesi, paraşüt tutkunlarının gözde mekanı haline geldi. Bin 300 metre yükseklikte bulunan Ayrancı tepesinden uçuşunu gerçekleştiren Menaf Acar, hiç bir zorlukla karşılaşmadan inişini gerçekleştirdiğini söyledi. Acar, "Yamaç paraşütünü senelerden beri yaptığım bir spor. Burası yamaç paraşütü için çok güzel ve uygun bir yer" dedi.

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