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Aktüel Yalvaç Ural, "Hayatımız Kitap" programına katılacak
Aktüel

Yalvaç Ural, "Hayatımız Kitap" programına katılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-23 11:16:11 -
Yalvaç Ural, "Hayatımız Kitap" programına katılacak

İSTANBUL (AA) - Yazar, yayıncı ve gazeteci Yalvaç Ural, yarın Türkiye Yayıncılar Birliğinin kitaba ve yayıncılığa odaklanan çevrim içi programı "Hayatımız Kitap" programına katılacak.

Metin Celal'in hazırlayıp ve sunduğu program, yarın 21.00-21.45 arasında Türkiye Yayıncılar Birliğinin YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Söyleşide, Ural'ın gazetecilik ve köşe yazarlığı geçmişi, yazarlığı ile dünden bugüne Türkiye'de yayıncılık yolculuğu ele alınacak.

Program, yayıncılık sektörünün paydaşlarını bir platform üzerinde bir araya getirerek sektörde çalışanları, ilgili kişileri, öğrencileri ve Türkiye Yayıncılar Birliği üyelerini bilgilendirmeyi, ufuk açıcı sohbetlerle geleceğe dair öngörüleri, sorunları, yeni fikirleri masaya yatırmayı, topluma yayıncılığı anlatmayı, okumanın önemi ve gerekliliği konusunda bilinç ve yayıncılık sektörüne itibar kazandırmayı hedefliyor.​​​​​​​

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