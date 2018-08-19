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Yalova'dan kahreden haber! Baba ve iki oğlu...

Yalova'da meydana gelen trafik kazasında bir aile yok oldu. Meydana gelen kazada baba ve iki oğlu hayatını kaybetti.

19 Ağustos 2018 Pazar 21:34
Yalova'dan kahreden haber! Baba ve iki oğlu...

Yalova'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Bursa'dan İstanbul istikametine seyreden Sinan Erdoğan (35) idaresindeki 17 AAL 281 plakalı otomobil, Altınova çıkışında refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Sinan Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün oğulları 1 yaşındaki Umut ve 7 yaşındaki Utku ile eşi Müyesser Erdoğan (37) yaralı olarak Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BAYRAM ZİYERETİNE GİDİYORLARDI

Umut ve Utku Erdoğan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan anne Müyesser Erdoğan'ın ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Ailenin, bayram ziyareti için İstanbul'daki akrabalarının yanına gittikleri öğrenildi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 21:34
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. trafik kazası
  5. Yalova

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