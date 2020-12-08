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Aktüel Yalova'daki silahlı saldırı olaylarına karışan 3 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Yalova'daki silahlı saldırı olaylarına karışan 3 şüpheli tutuklandı

Firari şüphelinin gözaltına alınması sırasında çıkan gerginliğin ardından haklarında işlem başlatılan 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 12:31:45 -
Yalova'daki silahlı saldırı olaylarına karışan 3 şüpheli tutuklandı

YALOVA (AA) - Yalova'da iki grup arasında bir süredir devam eden husumet nedeniyle yaşanan silahlı saldırı olaylarıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Merkeze bağlı Kemerköprü mevkisinde F.Y'nin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıya ilişkin şüpheli Ü.B'nin yanı sıra 3 Aralık'ta kardeşi S.B'yi işlettiği çay ocağında silahla yaralayan 2 zanlı ve polise mukavemet eden 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Silahlı saldırı şüphelisi 3 kişi ile diğer 9 zanlı, savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Ü.B. ve silahlı saldırı şüphelisi diğer 2 kişi tutuklandı, polise mukavemet eden 9 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

- Olay

Kemerköprü mevkisinde 20 gün önce iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada F.Y. yaralanmış, olayın şüphelisi Ü.B'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. 3 Aralık'ta ise Ü.B'nin kardeşi S.B, Fevzi Çakmak Mahallesi Fırın Sokağı'nda işlettiği çay ocağında ayağından vurulmuştu. Bu olayın zanlısı 2 kişi, gözaltına almıştı.

Kardeşinin saldırıya uğramasının ardından Kirazlı Sanayi Sitesi'ne giden firari Ü.B, bir aracı ateşe vermiş, aynı bölgedeki bir iş yerine silahlı saldırıda bulunmuştu.

Polisin düzenlediği operasyonda şüpheli Ü.B. yakalanmış, bu sırada ekiplere mukavemet eden ailesi ve yakınlarından 9 kişi de gözaltına alınmıştı.

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