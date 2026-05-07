Netanyahu'dan alçak tehdit
Yeniakit Publisher
Yeniakit Publisher
Terör devleti İsrail'in eli kanlı başbakanı Netanyahu, ateşkes sonrası ilk kez hedef aldıkları Beyrut'a saldırıların süreceği tehdidinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes sonrası çarşamba günü ilk kez hedef aldıkları Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırılarının süreceği tehdidinde bulundu.

Başbakan Netanyahu, yayımladığı video mesajda İsrail ordusunun Beyrut'un Dahiye bölgesine dün gerçekleştirdiği hava saldırısına ilişkin konuştu.

Beyrut'ta Hizbullah'ın Rıdvan Gücü Komutanı Ahmet Ali Balut'u öldürdüklerini ileri süren Netanyahu, "Görünüşe göre basında Beyrut'ta dokunulmazlığı olduğuna dair bir şeyler okumuş. Okumuş okumasına ancak bu durum artık geçerli olmayacak." ifadeleriyle Beyrut'a saldırılarını sürdüreceklerine işaret etti.

 

Netanyahu, İsrail ordusunun son bir ayda Lübnan’da 200’den fazla Hizbullah mensubunu öldürdüğünü öne sürdü.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dün gece düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın Rıdvan Gücü Komutanı Ahmed Ali Balut'un öldürüldüğünü iddia etmişti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ateşkesin ardından Beyrut'a ilk kez saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.

