Yalova'da zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

Yalova-Çınarcık'ta 2 otomobille 2 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Koru beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 77 AAN 337 ve 34 ECU 270 plakalı otomobiller ile 77 ABP 575 plakalı ve diğeri plakasız iki motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ayrıca, 34 ECU 270 plakalı aracın motor bölümünde çıkan yangın, olay yerine gelen Çınarcık Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaza yerinde bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.