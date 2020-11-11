  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yalova’da zemini sağlam yerler! Yalova fay hattı nereden geçiyor?
Gündem

Yalova’da zemini sağlam yerler! Yalova fay hattı nereden geçiyor?

Yalova’da depreme dayanıklı yerler hangileri? Yalova’da depreme dayanıklı neresi? Sorusu Yalova açıklarında meydana gelen 3.0 büyülüğündeki deprem sonrası merak edilmeye başlandı. Peki Yalova fay hattı nereden geçiyor? İşte Yalova’da zemini sağlam yerler! Yalova fay hattı haritası.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 09:28:00 -
Yalova’da zemini sağlam yerler! Yalova fay hattı nereden geçiyor?

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bursa, Gölcük, Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da hissedildi. Deprem sonrası Yalova’da depreme dayanıklı yerler, deprem riski yüksek yerler ve Yalova deprem fay hattı haritası merak edilmeye başlandı. Marmara'da yaşanacak olası 7 ve üzerindeki büyüklükte depremde en çok etkilenen şehirlerin başında Yalova gelmekte.

Yalova’da fay hattı nereden geçiyor?

Aslında İstanbul Depremi denmesinin tek bir sebebi var oda nüfus yoğunluğu. İstanbul'da bir fay yok. Fay Yalova'nın önünde ve Marmara Denizi'nin içerisinde. Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Yalova il merkezinin zemininin çamur olduğunu belirterek, “Yalova'nın merkezi güneye taşınmalı” dedi. alova Kuzey Anadolu Fayı, Eskişehir-Trakya Fayı ve güneyde İznik Fayı ile tam bir kıskaç altındadır. Yalova 1894 Adalar, 1719 ve 1754 İstanbul Depremleri ve 1963'te Çınarcık'taki 6,3'lük depremden etkilenmişti. 

Deprem fay hattı sorgulamak için tıklayın 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milleti millete kırdırmanın derdine düştüler! Kemalist ilahiyatçı Cemil Kılıç'tan savaş provokasyonu
Gündem

Milleti millete kırdırmanın derdine düştüler! Kemalist ilahiyatçı Cemil Kılıç'tan savaş provokasyonu

Hala devletin kadrosundan nemalanırken Türk milletinin evlatlarına ise zehir saçan Kemalistlerin sapkın din hocası Cemil Kılıç, skandallara ..
MSB'den açıklama! Öldürüldüler
Gündem

MSB'den açıklama! Öldürüldüler

Milli Savunma Bakanlığı, dün Resulayn ve Tel Abyad'da saldırı hazırlığında olan 26 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Azerbaycan vurdu! Ses Fransa'dan çıktı
Dünya

Azerbaycan vurdu! Ses Fransa'dan çıktı

Fransız L'Opinion gazetesi, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın yenilgisinin bu ülkeyi destekleyen Fransa'nın da yenilgisi olduğunu belirtti...
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay