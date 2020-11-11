Yalova’da zemini sağlam yerler! Yalova fay hattı nereden geçiyor?

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bursa, Gölcük, Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da hissedildi. Deprem sonrası Yalova’da depreme dayanıklı yerler, deprem riski yüksek yerler ve Yalova deprem fay hattı haritası merak edilmeye başlandı. Marmara'da yaşanacak olası 7 ve üzerindeki büyüklükte depremde en çok etkilenen şehirlerin başında Yalova gelmekte.

Yalova’da fay hattı nereden geçiyor?

Aslında İstanbul Depremi denmesinin tek bir sebebi var oda nüfus yoğunluğu. İstanbul'da bir fay yok. Fay Yalova'nın önünde ve Marmara Denizi'nin içerisinde. Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Yalova il merkezinin zemininin çamur olduğunu belirterek, “Yalova'nın merkezi güneye taşınmalı” dedi. alova Kuzey Anadolu Fayı, Eskişehir-Trakya Fayı ve güneyde İznik Fayı ile tam bir kıskaç altındadır. Yalova 1894 Adalar, 1719 ve 1754 İstanbul Depremleri ve 1963'te Çınarcık'taki 6,3'lük depremden etkilenmişti.

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