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Yerel Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Yerel

Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-11-08 13:12:00 -
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Yalova’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, 271.58 gram skunk ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri, çevre illere uyuşturucu madde nakli yaparak uyuşturucu madde ticareti yapabileceği değerlendirilen 48 plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 271.58 gram skunk ele geçirildi. Polis araçta bulunan E.K. ve C.Y.’yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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