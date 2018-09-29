Yalova'da suların çekilmesinin meteorolojik bir olay olduğu açıklandı
Yalova merkez ve ilçelerinde tedirginlik yaratan Marmara Denizi'nin yaklaşık 25 metre çekilmesi olayının meteorolojik olduğu açıklandı.29 Eylül 2018 Cumartesi 18:53
Yalova merkez ve ilçelerinde Marmara Denizi'nin yaklaşık 25 metre çekilmesi sonucu kayıklar karaya oturmuş, sudaki kayalar ortaya çıkmıştı.
Sular normale döndü
Kentte deniz çekilmesi bugün durdu, sular yükselmeye başladı. Kayalar yeniden sulara gömülürken, karaya oturan kayıklar ise su üstüne çıktı. Denizin çekildiği bölgelere gelen vatandaşlar, suların yükseldiğini gördü.
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