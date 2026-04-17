Yalova'da silahlı kavga! 6 yaralı

Yapılan araştırmada ortaya çıktı! X’ten çocuklara skandal öneri ABD'den İran'a açık tehdit: Tetiğe basmaya hazırız! Pentagon'dan İran'a abluka ve bomba mesajı! Yanlış seçim yaparsanız altyapınız yerle bir olur! Rantçı Ekrem’in Bantçı korumasının ifadesi ortaya çıktı! Mahremiyet bahanesi Papa 14. Leo, Trump’a karşı vites yükseltti: Yazıklar olsun! Bir avuç zorba dünyayı harap ediyor Son dakika! MHP'de bir il teşkilatı da feshedildi CHP’li belediyede rüşvet soruşturması genişliyor! Yeni gözaltılar var Teröriste hak ettiği cevap! Netanyahu ile görüşmeyi reddetti ‘Eğitim kurumlarında polis istemiyoruz’ diyenler bunlar değil miydi? Chp’den ‘okullarda polis’ dansözlüğü Rusya'da Türkiye çılgınlığı! Yüzde 20 zam bile durduramadı Kahramanmaraş'taki katliamcının talim yaptığı görüntüler ortaya çıktı!
Yeniakit Publisher
Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yalova’da gece saatlerinde yaşanan silahlı kavga, beldede büyük paniğe neden oldu. Olay, Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesi Ay Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup, beldede bulunan bir iş yerinin önünde karşı karşıya geldi. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Ay Sokakta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup, Tavşanlı Belde Belediye Başkanı Mücahit Kaçar'a ait olduğu belirtilen iş yeri önünde karşı karşıya geldi.

Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşürken, olayda 6 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bazı işyerleri ve araçlarda da hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla ildeki devlet ve özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

