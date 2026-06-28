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Gündem Yalova’da muhacir çocuklara yönelik işkence skandalı! 'Bu zulümlerin ahı devlet yıkar!'
Gündem

Yalova’da muhacir çocuklara yönelik işkence skandalı! 'Bu zulümlerin ahı devlet yıkar!'

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Yalova’da muhacir çocuklara yönelik işkence skandalı! 'Bu zulümlerin ahı devlet yıkar!'

Yalova’da hafta sonları bir Kur’an kursunda eğitim alan Özbek ve Çeçen muhacir çocuklarla ilgili ortaya atılan iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Olayın, çocuklara yönelik “darp” iddiası içeren bir ihbarla başladığı öne sürülürken, süreçte yaşananlar hakkında ciddi soru işaretleri gündeme geldi.

Yalova’da hafta sonları bir Kur’an kursunda eğitim alan Özbek ve Çeçen muhacir çocuklarla ilgili ortaya atılan iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Olayın, çocuklara yönelik “darp” iddiası içeren bir ihbarla başladığı öne sürülürken, süreçte yaşananlar hakkında ciddi soru işaretleri gündeme geldi.

Olay silsilesi, hafta sonları bir Kur'an kursunda dini eğitim alan Özbek ve Çeçen muhacir çocukların, "kursta darp edildikleri" yönündeki asılsız bir ihbarla şikayet edilmesiyle başladı. Güvenlik güçleri tarafından ailelerinden alınan çocuklar, kimsesizlermiş gibi çocuk esirgeme yurduna yerleştirildi.

 

“Deport” baskısı ve kötü muamele iddiaları

Anne N.K. tarafından dile getirilen iddialarda, emniyet birimlerinde kendisine yönelik psikolojik baskı uygulandığı, hatta “Seni deport etmek lazım” şeklinde ifadeler kullanıldığı öne sürüldü. Bu süreçte ailelerin ciddi şekilde tedirgin edildiği ifade edildi.

Oyuncak silahlar dosyada delil olarak yer aldı!

Soruşturma kapsamında çocukların evde oynadığı oyuncak silahların dosyaya “delil” olarak konulduğu ve bunun “çocukların savaş hazırlığı yaptığı” yönünde yorumlandığı iddiası da gündeme geldi. Bu değerlendirmelerin mahkemeye sunulduğu ileri sürüldü.

 

Yurtlarda şiddet ve ihmal

Çocukların yerleştirildiği kurumlarda ise durumun endişe verici olduğu iddia edildi. Anne N.K.’nin ifadelerine göre, muhacir çocukların bazı büyük yaştaki çocuklar ve bazı görevliler tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığı, bu olaylar sonucunda yaralanmalar yaşandığı öne sürüldü.

İddialar arasında bir çocuğun kolunun kırıldığı, bazı çocukların ise kafa ve kulak bölgelerinde ciddi yaralanmalar oluştuğu da yer aldı.

Dini ve kültürel baskı

Kurum içinde çocukların namaz kılmalarının ve kendi dillerini konuşmalarının engellendiği, ayrıca kurum psikologlarının yönlendirici sorularla çocukları beyana zorladığı da ileri sürülen iddialar arasında yer aldı.

 

“Susturma ve tehdit” iddiaları

Ailelerin, olayları kamuoyuna taşımamaları yönünde tehdit edildikleri, “Eğer bu olayları basına verirseniz çocuklarınızı bir daha göremezsiniz” şeklinde ifadelerle baskı altına alınmaya çalışıldıkları da öne sürüldü.

 

Süreç yakından takip ediliyor

Ortaya atılan iddialara ilişkin resmi makamlarca yapılacak açıklamalar beklenirken, ailelerin çocuklarını geri alabilmek için hukuki mücadelelerini sürdürdüğü belirtiliyor.

Daily Islamist

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Yorumlar

Mehmet

Bu haber, ülkemizin muhacir çocuklarına karşı nasıl bir zulüm yapıldığını gösteriyor. Ne yazık ki bazı hainler, oyuncak silahlar diye evde oynadıkları çocukların, Allah'ın izniyle güçlü Türk ordusuna katılmaya hazırlandıklarını söyleyip güvenlik güçlerini kandırıyorlar. Çocuklarımızı tehlikeye atan bu pis oyuncular, hem kendi halkına karşı haindirler hem de İslam değerlerine karşı düşmandırlar. Bu zulümleri yapanların en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin bu konuda sessiz kalmaması gerekiyor. Bizim muhacir kardeşlerimize yardım etmek, onları güvenli bir ortamda yetiştirmek bizim vicdani sorumluluğumuzdur. Allah'tan korkup İslam değerlerine uygun şekilde davranmaları gerekenler, böyle zulümlere dur demeyi bilmeli ve bu konuda seslerini yükseltmelidir.

Ermeni yada kürt olsaydı Türkiye düşmanları medyayı ayağa kaldırıldı

CHP =Dem . Müslüman Türke düşmanlık edenleri asacaksın . ülkede kürt Ermeni kadar değerimiz yok . Tek suçumuz ülkemizi bayramını vatanımızı sevmek
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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