Yalova’da muhacir çocuklara yönelik işkence skandalı! 'Bu zulümlerin ahı devlet yıkar!'

Yalova’da hafta sonları bir Kur’an kursunda eğitim alan Özbek ve Çeçen muhacir çocuklarla ilgili ortaya atılan iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Olayın, çocuklara yönelik “darp” iddiası içeren bir ihbarla başladığı öne sürülürken, süreçte yaşananlar hakkında ciddi soru işaretleri gündeme geldi.

Olay silsilesi, hafta sonları bir Kur'an kursunda dini eğitim alan Özbek ve Çeçen muhacir çocukların, "kursta darp edildikleri" yönündeki asılsız bir ihbarla şikayet edilmesiyle başladı. Güvenlik güçleri tarafından ailelerinden alınan çocuklar, kimsesizlermiş gibi çocuk esirgeme yurduna yerleştirildi.

“Deport” baskısı ve kötü muamele iddiaları

Anne N.K. tarafından dile getirilen iddialarda, emniyet birimlerinde kendisine yönelik psikolojik baskı uygulandığı, hatta “Seni deport etmek lazım” şeklinde ifadeler kullanıldığı öne sürüldü. Bu süreçte ailelerin ciddi şekilde tedirgin edildiği ifade edildi.

Oyuncak silahlar dosyada delil olarak yer aldı!

Soruşturma kapsamında çocukların evde oynadığı oyuncak silahların dosyaya “delil” olarak konulduğu ve bunun “çocukların savaş hazırlığı yaptığı” yönünde yorumlandığı iddiası da gündeme geldi. Bu değerlendirmelerin mahkemeye sunulduğu ileri sürüldü.

Yurtlarda şiddet ve ihmal

Çocukların yerleştirildiği kurumlarda ise durumun endişe verici olduğu iddia edildi. Anne N.K.’nin ifadelerine göre, muhacir çocukların bazı büyük yaştaki çocuklar ve bazı görevliler tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığı, bu olaylar sonucunda yaralanmalar yaşandığı öne sürüldü.

İddialar arasında bir çocuğun kolunun kırıldığı, bazı çocukların ise kafa ve kulak bölgelerinde ciddi yaralanmalar oluştuğu da yer aldı.

Dini ve kültürel baskı

Kurum içinde çocukların namaz kılmalarının ve kendi dillerini konuşmalarının engellendiği, ayrıca kurum psikologlarının yönlendirici sorularla çocukları beyana zorladığı da ileri sürülen iddialar arasında yer aldı.

“Susturma ve tehdit” iddiaları

Ailelerin, olayları kamuoyuna taşımamaları yönünde tehdit edildikleri, “Eğer bu olayları basına verirseniz çocuklarınızı bir daha göremezsiniz” şeklinde ifadelerle baskı altına alınmaya çalışıldıkları da öne sürüldü.

Süreç yakından takip ediliyor

Ortaya atılan iddialara ilişkin resmi makamlarca yapılacak açıklamalar beklenirken, ailelerin çocuklarını geri alabilmek için hukuki mücadelelerini sürdürdüğü belirtiliyor.