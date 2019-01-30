Yalova'da kepçe dehşeti! Yaralılar var Yalova'da, kontrolden çıkan bir iş makinesi minibüse çarptı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yalova'da freni boşalan iş makinesi karayoluna girip minibüse çarptı, kazada 5 kişi yaralandı. Kaza Yalova - Bursa karayolu 4. kilometrede meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Uslu Sokak üzerinde yokuş aşağı inen Uysal Polat idaresindeki iş makinesinin aniden freni boşaldı. Karayoluna çıkan kepçe Bursa istikametine seyreden Ahmet Cin Emre idaresindeki 34 EU 4168 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen minibüsteki Emre Murat, Emre Burak Deniz, Turan Demir, Ömer Faruk Erdoğan, Tolga Belgay isimli 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı Diğer sürücülerin müdahale edip dışarıya çıkardığı yaralılar 112 ambulanslarıyla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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