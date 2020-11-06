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Aktüel Yalova'da izinsiz böcek ilacı ve bitki besini üretildiği iddiasıyla 4 kişi yakalandı
Aktüel

Yalova'da izinsiz böcek ilacı ve bitki besini üretildiği iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 16:37:37 -
Yalova'da izinsiz böcek ilacı ve bitki besini üretildiği iddiasıyla 4 kişi yakalandı

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde, izinsiz ve belgesiz böcek ilacı ile bitki besini üretimi yapıldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı, şüphelilere 135 bin lira para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede çiçek üretimi gerçekleştiren bir işletmeyi takibe aldı.

Seranın depo olarak kullanılan bir bölümünde, izinsiz ve belgesiz olarak başka ilaç firmasının bilgileriyle bitki besini ve böcek ilaçları üretildiği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, ilgili müdürlüklerden de teknik personel desteğiyle 3 adreste eş zamanlı arama yaptı.

Aramada, üzerinde böcek ilacı ibareli etiket bulunan 500 mililitrelik 411 dolu şişe, 2 koli etiket, 1 koli 500 milimlik boş şişe, şişelerin dolumunda kullanılan 1 koli kapak, 146 boş koli, 100 litrelik 2 boş bidon ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince işletme sahiplerine 135 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ekiplerce G.Ç, S.P, Y.P. ve A.P. gözaltına alındı.

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