Yalova'da İsrail'i protesto eden öğrencilere gözaltı!
Yalova'da iki öğrenci Filistin için farkındalık oluşturmak maksadıyla yazı çalışması yaparken gözaltına alındı. Öğrenciler gözaltına alındıktan 3 saat sonra ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
Yalova'da iki öğrenci Filistin için farkındalık oluşturmak maksadıyla yazı çalışması yaparken gözaltına alındı. Öğrenciler gözaltına alındıktan 3 saat sonra ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
Yalova'da iki öğrenci Filistin için farkındalık oluşturmak maksadıyla yazı çalışması yaparken gözaltına alındı.
Öğrenciler gözaltına alındıktan 3 saat sonra ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
Yalova öğrencileri ve Anadolu Neferleri gözaltına alınan öğrenciler için #İsrailiBoykotaHaksızGözaltı ve
#YalovadaHaksızGözaltı adı ile tag çalışması başlattı.
Filistin için farkındalık çalışmaları yapan öğrencilerin gözaltına alınmasına sosyal medyada tepkiler yağdı.
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Ekonomi
“İsrail'in yaptığı katliamları Cumhurbaşkanı'mızdan başka konuşmaya cesaret eden bir lider yok”
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