  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den dev hamle! 8,5 saatlik yolu 3,5 saate düşürecek

Bakmayın Özgür Özel'in hedef aldığına! Kılıçdaroğlu'nun Heniyye ile fotoğrafları ortaya çıktı

Bunu hiç beklemiyorlardı! Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna şok!

Almanya'dan Türkiye'ye karşı müthiş hamle: İkili ticaret hacmi rekor düzeyde!

Şii lider Mukteda es-Sadr: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılsın, karar alınsın! Flaş çağrı

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta motorine indirim haberi geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Bayraktar mesaj paylaştı! 40 milyon metreküpe çıkacak, 20 yıllık süreçte Türkiye! Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması

Hakan Fidan uyarmıştı! Büyük savaşın ayak sesleri geldi: HAMAS MOSKOVA'DA

Jeffry Flake'den Türkiye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyaya uyarısını yineledi: Ya büyük bir savaş çıkacak, ya da büyük bir barış
Gündem Yalova'da İsrail'i protesto eden öğrencilere gözaltı!
Gündem

Yalova'da İsrail'i protesto eden öğrencilere gözaltı!

Yeniakit Publisher
2023-10-27 15:43:00 -
Yalova'da İsrail'i protesto eden öğrencilere gözaltı!

Yalova'da iki öğrenci Filistin için farkındalık oluşturmak maksadıyla yazı çalışması yaparken gözaltına alındı. Öğrenciler gözaltına alındıktan 3 saat sonra ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Yalova'da iki öğrenci Filistin için farkındalık oluşturmak maksadıyla yazı çalışması yaparken gözaltına alındı. Öğrenciler gözaltına alındıktan 3 saat sonra ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Yalova'da iki öğrenci Filistin için farkındalık oluşturmak maksadıyla yazı çalışması yaparken gözaltına alındı.

Öğrenciler gözaltına alındıktan 3 saat sonra ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Yalova öğrencileri ve Anadolu Neferleri gözaltına alınan öğrenciler için #İsrailiBoykotaHaksızGözaltı ve
#YalovadaHaksızGözaltı adı ile tag çalışması başlattı.

Filistin için farkındalık çalışmaları yapan öğrencilerin gözaltına alınmasına sosyal medyada tepkiler yağdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"İsrail'in yaptığı katliamları Cumhurbaşkanı'mızdan başka konuşmaya cesaret eden bir lider yok"
“İsrail'in yaptığı katliamları Cumhurbaşkanı'mızdan başka konuşmaya cesaret eden bir lider yok”

Ekonomi

“İsrail'in yaptığı katliamları Cumhurbaşkanı'mızdan başka konuşmaya cesaret eden bir lider yok”

Terörist İsrail Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara saldırdı
Terörist İsrail Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara saldırdı

Dünya

Terörist İsrail Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara saldırdı

Ne zaman bırakılacaklarını açıklandı! HAMAS’tan İsrail’e rehine şartı
Ne zaman bırakılacaklarını açıklandı! HAMAS’tan İsrail’e rehine şartı

Dünya

Ne zaman bırakılacaklarını açıklandı! HAMAS’tan İsrail’e rehine şartı

Ne zaman bırakılacaklarını açıklandı! HAMAS’tan İsrail’e rehine şartı
Ne zaman bırakılacaklarını açıklandı! HAMAS’tan İsrail’e rehine şartı

Dünya

Ne zaman bırakılacaklarını açıklandı! HAMAS’tan İsrail’e rehine şartı

{relation id:1799764 slug:'israilin-yaptigi-katliamlari-cumhurbaskanimizdan-baska-konusmaya-cesaret-eden-bir-lider-yok'}

{relation id:1799764 slug:'israilin-yaptigi-katliamlari-cumhurbaskanimizdan-baska-konusmaya-cesaret-eden-bir-lider-yok'}

6
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ömer

Reis sen meydan oku..Ama arkandan iş çeviren çok ...

YUH....

Bir haberi 10 kere tekrar tekrar yazmanın ne alemi var ya.. sadece haberi sayfayı uzatmakmı tekrarlamakla.. zaren birazda havadan sudan yazıyorsun birazıda dogru yazmak.. yer yerinden oynar haber ne ile alaka tam sayfanın sonuna yazarsınız. YUHHHHHH.... SİZE YA ..
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23