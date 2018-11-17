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Yalova'da hacizli gemi karaya oturdu

Yalova'nın Armutlu ilçesi açıklarında hacizli olduğu belirtilen bir gemi karaya oturdu.

17 Kasım 2018 Cumartesi 19:04
Yalova'da hacizli gemi karaya oturdu

Yalova’nın Armutlu ilçesinde Keçikaya mevkii açıklarında,  borçları nedeniyle hacizli olan iki kuru yük gemisinden biri karaya oturdu.

Türk bandıralı hacizli 2 gemi, iddiaya göre İstanbul Pendikaçıklarında demirliyken bakım ve onarım için Yalova'ya getirildiği sırada gemilerden biri karaya oturdu. Kurtarma römorku ile müdahale edilen gemi için gün boyu çalışma yapıldı. Olay yerinin sahil kısmında jandarma ekipleri de yer aldı. Karaya oturan geminin kurtarılabilmesi için çalışma yürüten Yalova Liman Başkanlığı, olayla ilgili de soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 19:04
  1. Yalova
  2. İstanbul
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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