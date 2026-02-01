  • İSTANBUL
Yalova'da doğa yürüyüşü kabusa döndü: 19 kişi kepçeyle kurtarıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, ani su yükselmesi nedeniyle derede mahsur kalan 19 kişilik doğa yürüyüşü grubu, AFAD, Jandarma ve UMKE ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Dağlık alanda mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için belediyeye ait bir kepçe seferber edildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde doğa yürüyüşüne çıkan 19 kişilik grup, deredeki su seviyesinin aniden yükselmesiyle büyük bir tehlike atlattı.

Dağlık alanda mahsur kalan ve ilerleyemeyen grubun yardım çağrısı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

KEPÇELİ KURTARMA OPERASYONU

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla harekete geçen 4 arama kurtarma personeli, jandarma ve UMKE ekipleri, zorlu arazi koşullarında gruba ulaştı.

Suyun debisinin yüksek olması nedeniyle güvenli bir geçiş koridoru oluşturmak için Teşvikiye Belediyesi'nden iş makinesi desteği istendi. Grubun üyeleri, belediyeye ait kepçenin yardımıyla tek tek güvenli bölgeye taşındı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Başarıyla tamamlanan tahliye operasyonunun ardından kurtarılan 19 vatandaşın kontrolleri yapıldı.

Herhangi bir yaralanma veya sağlık sorunu bulunmayan grubun genel durumunun iyi olduğu bildirildi. Yetkililer, kış aylarında dere yataklarında ve dağlık alanlarda yaşanabilecek ani su yükselmelerine karşı doğa sporcularını bir kez daha uyardı.

