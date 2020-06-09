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Aktüel

Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı iddiası

Yeniakit Publisher
2020-06-09 16:33:27 -
Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı iddiası

YALOVA (AA) - Yalova'da devre mülk satın alacakları dolandırdıkları iddia edilen 21 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şirketler aracılığıyla gerçekte olmayan devre mülklerin satışını gerçekleştiren örgüte yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "tehdit" suçlarını içeren soruşturma dosyası kapsamında, Armutlu ilçesinde faaliyet yürüten şirketler takibe alındı.

Ekipler, şirketler vasıtasıyla gerçekte olmayan devre mülk kaplıcaları birden fazla kişiye satarak haksız kazanç elde eden örgütün yönetici kadrosuna yönelik operasyon düzenledi.

Yalova, İstanbul ve Kars'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün yönetim kadrosunda bulunan 21 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Yalova Adliyesine getirildi.

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