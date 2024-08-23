  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yalova’da deniz simidiyle açıklara sürüklenen çocuk böyle kurtarıldı
Yerel

Yalova’da deniz simidiyle açıklara sürüklenen çocuk böyle kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-08-23 09:41:00 -

Yalova’nın Altınova ilçesinde deniz simidiyle sürüklenerek kıyıdan 700 metre uzaklaşan çocuk cankurtaran ekipleri tarafından tekneyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hersek Plajında deniz simidiyle yüzden çocuk sahilden yaklaşık 700 metre uzaklaştı. Çocuk deniz ortasında korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan olay üzerine Hersek Plajı’nda görev yapan cankurtaran ekipleri tekne ile çocuğun yanına gitti. Ekipler çocuğu önce tekneye aldı sonrasında da kıyıya çıkararak ailesine teslim etti.

Yaşanan olay sonrası cankurtaran ekipleri rip akıntılarına dikkat edilmesi gerektiğini ve çocukların aile bireyleri olmadan denizde tek başlarına bırakılmaması gerektiğini aktardı.

Denizin ortasında dev petrol rezervi
Denizin ortasında dev petrol rezervi

Ekonomi

Denizin ortasında dev petrol rezervi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul'da denize öyle bir şey oldu ki... Görenler panikledi!
İstanbul'da denize öyle bir şey oldu ki... Görenler panikledi!

Yerel

İstanbul'da denize öyle bir şey oldu ki... Görenler panikledi!

ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti! Çin deniz ve hava kuvvetleri yakın takipte
ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti! Çin deniz ve hava kuvvetleri yakın takipte

Dünya

ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti! Çin deniz ve hava kuvvetleri yakın takipte

Patlatılan dinamit Karadeniz-Akdeniz bağlantı yolunu 8 saat trafiğe kapattı
Patlatılan dinamit Karadeniz-Akdeniz bağlantı yolunu 8 saat trafiğe kapattı

Gündem

Patlatılan dinamit Karadeniz-Akdeniz bağlantı yolunu 8 saat trafiğe kapattı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23