Yalova’da berber ve kuaförlerle yeni dönem görüşüldü

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçede hizmet veren berber ve bayan kuaförleri ile bir araya gelerek, yeni dönemde alınacak tedbirleri görüştü.

Başkan Oral, covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kapalı olan ve 11 Mayıs tarihi ile yeniden hizmet vermeye başlayacak berber ve kuaförlerle Altınova Belediyesi Konferans Salonu’nda bir araya gelerek alınacak tedbirleri görüştü. Başkan Oral, berber ve kuaförlerin çalışma saatlerinde belirlenen kurallara harfiyen uymalarını istedi.

Görüşme sırasında berber ve kuaför dükkânı sahipleri, belediyenin kapalı olan esnafa verdiği 500’er liralık maddi destek dolayı Başkan Dr. Metin Oral’a teşekkür ettiler.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 11 Mayıs Pazartesi günü ilçede mesai yapacak berber ve kuaförlere alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarıda bulundu. İçişleri ve Sağılık Bakanlıklarının genelgelerine uyulması gerektiğini ifade eden Başkan Oral, “Çalışma saatlerine riayet edilmesini bekliyoruz. Korona virüs tehdidini en aza indirmek için randevu sistemiyle çalışmak şart. Birden fazla koltuk olan mekânlarda sosyal mesafe kuralına hep birlikte uymamız gerekiyor. Esnaflarımız kesinlikle maskesiz olmayacak. Her müşteride hijyen kurallarına uyulması gerekiyor" dedi.