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Aktüel

Yalova'da amatör avcılık yapan teknelere avlanma izni verildi

Yeniakit Publisher
2020-05-12 17:02:32 -
Yalova'da amatör avcılık yapan teknelere avlanma izni verildi

YALOVA (AA) - Yalova'da, denizlerde ve iç sularda amatör avcılık faaliyetleri yapacak özel teknelere izin verilmesi kararlaştırıldı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Muammer Erol başkanlığında toplandığı bildirildi.

İl genelinde daha önce deniz ve iç sularda tüm amatör balıkçılık faaliyetlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 31 Mart'ta durdurulduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Faaliyetlerin durdurulmasına yönelik kararın gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler neticesinde kaldırılarak izin verilmesine, ili genelinde denizde ve iç sularda amatör avcılık faaliyeti icra edecek olan özel teknelerin, tam boyu 5 metre ve altındaki tekneler için tekne içinde en fazla 2 kişi, tam boyu 5 metre ile 10 metre arasında olan tekneler için tekne içinde en fazla 3 kişi, tam boyu 10 metreden fazla olan tekneler için tekne içinde en fazla 5 kişi bulunması, tekne içinde bulunulduğu sürece maske takılması ve sosyal mesafenin korunması kaydıyla faaliyette bulunmalarına karar verilmiştir."

Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede AVM'lerde alınması gereken önlemlere değinilen açıklamada, Valilik öncülüğünde oluşturulacak 5 kişilik ekiple AVM'lerin denetleneceği duyuruldu.

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