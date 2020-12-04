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Aktüel Yalova'da 63 parça sikke ve tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi
Aktüel

Yalova'da 63 parça sikke ve tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-04 17:14:35 -
Yalova'da 63 parça sikke ve tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi

YALOVA (AA) - Yalova'da 63 parça sikke ve tarihi eser niteliğinde obje ele geçirilen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Ö. ve A.Ç.'nin ellerindeki tarihi eserleri satacağı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerle alıcı gibi davranarak irtibata geçen ekipler, Altınova ilçesindeki Tavşanlı Feribot İskelesi'nde buluşma ayarladı.

Buluşmaya gelen şüphelilerin üst aramasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 61 sikke, 1 yüzük ve 1 obje ele geçirildi.

A.Ö. ve A.Ç. gözaltına alındı.

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