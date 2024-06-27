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Gündem Yalova'da 10 milyar liralık vurgun: 10 kişi gözaltına alındı
Gündem

Yalova'da 10 milyar liralık vurgun: 10 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2024-06-27 10:13:00 - 2024-06-27 10:14:42

Yalova'da 10 milyar liralık mülk dolandırıcılığında 10 kişi gözaltına alındı.

11 tutuklu sanığın bulunduğu Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığı soruşturması çerçevesinde düzenlenen ikinci dalga operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova merkezli Adana, Aydın, İstanbul ve Kütahya illerinde eş zamanlı düzenlenen ve 29 zanlının gözaltına alındığı devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 11 şüpheli tutuklanmıştı. 8-10 milyar değerinde haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen çeteye yönelik bu kez, Yalova, İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Yalova'dan 6, Balıkesir'den 3 ve İstanbul'dan 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin muhasebe, sözleşme, pazarlama birimlerinde görev yaptıkları öğrenildi.

Örgüt liderliğini Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karadereli'nin yaptığı yapıda, bir önceki operasyonda tutuklanan zanlılar arasında ünlü oyuncu Yusuf Atala da yer alıyordu. “Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet, Vergi Usul Kanuna Muhalefet” suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, on binlerce mağdur olduğu bulunuyor.

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