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Eğitim Yalova okullar tatil mi? 30 Kasım Yalova okullar tatil mi?
Eğitim

Yalova okullar tatil mi? 30 Kasım Yalova okullar tatil mi?

Yalova okullar kaç gün tatil? Marmara ve Ege şiddetli lodosa teslim oldu. Bu sebeple Yalova’da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, yarın okul var mı Yalova’da?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 22:03:00 -
Yalova okullar tatil mi? 30 Kasım Yalova okullar tatil mi?

Türkiye şiddetli fırtınanın etkisi altında. Pek çok şehirde eğitim öğretime ara verildi. Peki, yarın Yalova’da okullar var mı?

Yalova okullar tatil mi? 30 Kasım Yalova okullar tatil mi?

İstanbul, Sakarya ve Kocaeli’nin ardından Yalova’da da eğitime bir günlük ara verildi. Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, il genelinde devam eden olumsuz hava koşullarının ve lodosun, yarın da devam edeceği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hemşehrilerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 30 Kasım 2021 Salı günü, bir günlük ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engellilerimiz, hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır."

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