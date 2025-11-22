  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kobi Yalova Makine OSB’den dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi!
Kobi

Yalova Makine OSB’den dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yalova Makine OSB’den dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi!

Yalova Makine İhtisas OSB, 'Yeni Nesil OSB' vizyonu kapsamında dijitalleşme, yapay zeka, su verimliliği ve yeşil dönüşüm alanlarında yürüttüğü projelerle hem ulusal hem de uluslararası fonlardan destek almaya devam ediyor.

Yalova Makine İhtisas OSB, son yıllarda “Yeni Nesil OSB” hedefi doğrultusunda geliştirdiği projelerle dikkat çeken üretim bölgelerinden biri hâline geldi.

2025 yılında katılımcı firmaların hibe ve teşviklerden yararlanması amacıyla çeşitli bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Firmalar tarafından teşvik programlarına 4, Yalova Üniversitesi ile yürütülen Üniversite-Sanayi iş birlikleri kapsamında 5 olmak üzere toplam 9 proje başvurusu yapıldı.

 

OSB Bölge Müdürlüğü ise son 5 yılda 19 proje başvurusuna imza attı. Bunların 11’i ulusal, 8’i uluslararası programlara sunuldu. Şimdiye kadar 5 ulusal ve 2 uluslararası olmak üzere toplam 7 proje destek almaya hak kazandı.

2025’te dijitalleşme, yapay zeka, su verimliliği ve yeşil dönüşüm alanlarında 2 ulusal, 2 uluslararası olmak üzere 4 yeni başvuru yapıldı. Bu projelerden Yeşil OSB Hazırlık Kapasitesi Geliştirme Projesi, MARKA tarafından desteklenerek uygulamaya alındı. Diğer projeler ise EDİH, Water4All ve TÜBİTAK programlarında değerlendirme sürecinde.

 

Yalova Makine İhtisas OSB, dijital ve yeşil dönüşüm odaklı projeleriyle Türkiye sanayisinin yenilik kapasitesine katkı sağlamayı sürdürüyor.

KOBİ’lere "Nefes Kredisi" çağrısı! Başvurular başlıyor
KOBİ’lere “Nefes Kredisi” çağrısı! Başvurular başlıyor

Kobi

KOBİ’lere “Nefes Kredisi” çağrısı! Başvurular başlıyor

KOBİ’lere nefes aldıracak adım! Kredi hacmi 50 milyar TL’ye çıkarıldı
KOBİ’lere nefes aldıracak adım! Kredi hacmi 50 milyar TL’ye çıkarıldı

Kobi

KOBİ’lere nefes aldıracak adım! Kredi hacmi 50 milyar TL’ye çıkarıldı

KOBİ’ler için yeni çağ başlıyor! Yapay zeka destekleri Adana’da tanıtıldı
KOBİ’ler için yeni çağ başlıyor! Yapay zeka destekleri Adana’da tanıtıldı

Kobi

KOBİ’ler için yeni çağ başlıyor! Yapay zeka destekleri Adana’da tanıtıldı

Mersin’de KOBİ’lere dijitalleşme çağrısı!
Mersin’de KOBİ’lere dijitalleşme çağrısı!

Kobi

Mersin’de KOBİ’lere dijitalleşme çağrısı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23