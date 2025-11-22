Yalova Makine OSB’den dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi!

Yalova Makine İhtisas OSB, son yıllarda “Yeni Nesil OSB” hedefi doğrultusunda geliştirdiği projelerle dikkat çeken üretim bölgelerinden biri hâline geldi.

2025 yılında katılımcı firmaların hibe ve teşviklerden yararlanması amacıyla çeşitli bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Firmalar tarafından teşvik programlarına 4, Yalova Üniversitesi ile yürütülen Üniversite-Sanayi iş birlikleri kapsamında 5 olmak üzere toplam 9 proje başvurusu yapıldı.

OSB Bölge Müdürlüğü ise son 5 yılda 19 proje başvurusuna imza attı. Bunların 11’i ulusal, 8’i uluslararası programlara sunuldu. Şimdiye kadar 5 ulusal ve 2 uluslararası olmak üzere toplam 7 proje destek almaya hak kazandı.

2025’te dijitalleşme, yapay zeka, su verimliliği ve yeşil dönüşüm alanlarında 2 ulusal, 2 uluslararası olmak üzere 4 yeni başvuru yapıldı. Bu projelerden Yeşil OSB Hazırlık Kapasitesi Geliştirme Projesi, MARKA tarafından desteklenerek uygulamaya alındı. Diğer projeler ise EDİH, Water4All ve TÜBİTAK programlarında değerlendirme sürecinde.

Yalova Makine İhtisas OSB, dijital ve yeşil dönüşüm odaklı projeleriyle Türkiye sanayisinin yenilik kapasitesine katkı sağlamayı sürdürüyor.