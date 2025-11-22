AA Giriş Tarihi: İşte kimyasal zehirlenmelerde doğru bilinen yanlışlar
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Pişkin, kimyasal zehirlenmelerin sanayileşme ve yanlış temizlik alışkanlıkları nedeniyle hızla arttığını belirterek evde alınacak basit önlemlerin hayat kurtardığını söyledi. Kimyasal madde maruziyetinde yapılacak en doğru ilk adımın kişiyi temiz havaya çıkarmak olduğunu vurgulayan Pişkin, yanlış müdahalelerin ölüm riskini artırdığı konusunda uyardı. Prof. Dr. Pişkin, kimyasal zehirlenmelerin son yıllarda küresel ölçekte artış gösterdiğini, bunda sanayileşme, küresel ısınma ve yoğun kimyasal kullanımının etkili olduğunu söyledi. Evlerde en sık görülen kimyasal zehirlenmelerin, çamaşır suyunun tuz ruhu veya sirkeyle karıştırılmasından kaynaklandığına işaret eden Pişkin, bazı kimyasal maddelerin ağızdan yanlışlıkla yutulmasıyla, cilde temasla ve ciltte herhangi bir yara olduğunda kimyasal maddeye maruz kalmasıyla zehirlenmelerin ortaya çıkabildiğin anlattı.