  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
İşte kimyasal zehirlenmelerde doğru bilinen yanlışlar

AA Giriş Tarihi:
İşte kimyasal zehirlenmelerde doğru bilinen yanlışlar

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Pişkin, kimyasal zehirlenmelerin sanayileşme ve yanlış temizlik alışkanlıkları nedeniyle hızla arttığını belirterek evde alınacak basit önlemlerin hayat kurtardığını söyledi. Kimyasal madde maruziyetinde yapılacak en doğru ilk adımın kişiyi temiz havaya çıkarmak olduğunu vurgulayan Pişkin, yanlış müdahalelerin ölüm riskini artırdığı konusunda uyardı. Prof. Dr. Pişkin, kimyasal zehirlenmelerin son yıllarda küresel ölçekte artış gösterdiğini, bunda sanayileşme, küresel ısınma ve yoğun kimyasal kullanımının etkili olduğunu söyledi. Evlerde en sık görülen kimyasal zehirlenmelerin, çamaşır suyunun tuz ruhu veya sirkeyle karıştırılmasından kaynaklandığına işaret eden Pişkin, bazı kimyasal maddelerin ağızdan yanlışlıkla yutulmasıyla, cilde temasla ve ciltte herhangi bir yara olduğunda kimyasal maddeye maruz kalmasıyla zehirlenmelerin ortaya çıkabildiğin anlattı.

#1
Foto - İşte kimyasal zehirlenmelerde doğru bilinen yanlışlar

Pişkin, kimyasal zehirlenmelerde yoğun bakıma alınan hastalarda tüm tıbbi müdahalelere rağmen ölüm oranlarının yüksek seyrettiğini, bu nedenle tedavinin en kritik aşamasını zehirlenme gerçekleşmeden önce evde alınacak önlemlerin oluşturduğunu vurguladı. Evde iyi havalandırılmış, camların açık olduğu ortamlarda temizlik yapılması gerektiğini dile getiren Pişkin, ürünlerin etiketlerinin dikkatli okunmaması nedeniyle daha etkili temizlik yapılacağı düşüncesiyle önerilen miktarın üzerinde kimyasal kullanıldığını, bu durumun da kimyasal zehirlenmelerin en yaygın nedenlerinden olduğunu kaydetti.

#2
Foto - İşte kimyasal zehirlenmelerde doğru bilinen yanlışlar

Pişkin, kimyasal maddelerin kendi ambalajları dışında, kavanoz, şişe ya da bardak gibi kaplarda saklanmaması gerektiğinin altını çizerek "Unutulmamalı ki çamaşır suyu görüntü olarak suya çok benziyor. Dolayısıyla kazara içme, yutma gibi kimyasal zehirlenmelerde en sık karşılaşılan sebepler arasında görünüyor. Öte yandan ülkemizde sahte ya da kaçak ürünlere maruziyet metil alkol gibi ya da ucuz dermokozmetik gibi maruziyetler kimyasal zehirlenmelere sebep olabiliyor. Bahçe ve tarla işlerinde kullanılan organofosfat içerikli böcek ve tarım ilaçları nedeniyle de kimyasal ajanlara (madde) maruziyet yaşanabiliyor." diye konuştu.

#3
Foto - İşte kimyasal zehirlenmelerde doğru bilinen yanlışlar

Kimyasal maddeye maruz kalındığında yapılacak ilk doğru adımın, kişiyi güvenli ortama almak olduğunu anlatan Pişkin, şöyle devam etti: "Kimyasal zehirlenmelerde tıbbi müdahaleden önce alınacak önlemler çok daha büyük önem taşıyor. Kimyasal zehirlenme olgusuyla karşılaştığımız zaman maalesef ölüm oranı yüksek oluyor. Dolayısıyla evde iş yaparken, temizlik yaparken ya da bahçede tarla sularken alacağımız önlemlerin, olay gerçekleştikten sonra bir hekimin yapabileceğinin çok önünde olduğunu mutlaka akılda bulundurmanız gerekiyor. Panik yapmadan 112'yi arayarak, hangi kimyasal maddeye maruz kaldığının etiketini gerekirse fotoğrafını çekerek ekiplere iletmemiz gerekiyor. Kişiyi gaz ya da buhar, yani solumayla ya da inhalasyon (gazların veya havanın akciğerlerinize girmesi) yöntemine bağlı zehirlenme geçirmişse hemen oksijen sirkülasyonunun bol olduğu temiz ortama çıkarıp mümkünse maruz kalınan kıyafetleri üzerinden çıkartarak sağlık ekiplerinin gelmesini beklemekte fayda var."

#4
Foto - İşte kimyasal zehirlenmelerde doğru bilinen yanlışlar

Prof. Dr. Pişkin, doğru bilinen bazı davranışların yanlış sonuçlara yol açabildiğine işaret ederek "Kimyasal ajanın kazara yutulması durumunda hastayı kusturmamak kritik önem taşıyor. Kimyasal ajan ağızda ya da yemek borusunda yanığa sebep olmuş olabilir. Kusturmayla midede ve yemek borusunda yırtılmaya sebep olabilir. Bu da hasta için hayati tehlikeye sebep olabilir. Olay anında panik halde olmak kişiyi yanlış yapmaya sevk eder. Bu hastalara hemen yoğurt yedirmemeye, süt gibi maddeler içirmemeye çalışmalıyız." ifadelerini kullandı. Panik yapmadan sağlık ekiplerini bekleyip kişinin güvenli şekilde hastaneye ulaşmasına yardımcı olunması gerektiğini vurgulayan Pişkin, "Kimyasal madde, göze ya da cilde temas etmişse en az 10-15 dakika cildi ya da gözü temiz suyla yıkayıp göz kapaklarının açık kalmasına yardım etmeliyiz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
200 bin km'deki Togg, 4 bindeki araçla karşılaştırıldı! Bataryanın durumu ağızları açık bıraktı
Otomotiv

200 bin km'deki Togg, 4 bindeki araçla karşılaştırıldı! Bataryanın durumu ağızları açık bıraktı

Yerli otomobil Togg’un yeni testi gündem oldu. 200 bin kilometreyi deviren Togg T10X ile henüz 4 bin kilometredeki aynı modelin batarya sağl..
Babasının makam aracını 45 yıl sonra bulup satın aldı! "Babamın emanetini yeniden hayata döndürüyoruz"
Gündem

Babasının makam aracını 45 yıl sonra bulup satın aldı! "Babamın emanetini yeniden hayata döndürüyoruz"

Tokat’ta 1984-1989 yılları arasında görev yapan ve "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak adlandırılan Recep Yazıcıoğlu’nun yıllar önce kullan..
Dün sızıntı iddiası bugün kaza! 'Düşük kaliteli' savaş uçağı düştü, pilot öldü
Dünya

Dün sızıntı iddiası bugün kaza! 'Düşük kaliteli' savaş uçağı düştü, pilot öldü

Hindistan’ın yerli üretimi HAL Tejas savaş uçağı, Dubai Airshow’da gösteri uçuşu sırasında yere çakılarak düştü. Pilotun hayatını kaybettiği..
İran, Suriye ve Irak'taki kuraklığın nedeni bulundu!
Dünya

İran, Suriye ve Irak'taki kuraklığın nedeni bulundu!

Uluslararası bilim insanları, İran, Suriye ve Irak'ı 5 yıldır etkileyen benzeri görülmemiş kuraklığın, insan faaliyetleri kaynaklı iklim değ..
Siyasette perde aralandı! Gürsel Tekin’den CHP’yi sarsan İmralı çıkışı!
Gündem

Siyasette perde aralandı! Gürsel Tekin’den CHP’yi sarsan İmralı çıkışı!

CHP’nin eski genel sekreteri Gürsel Tekin, gündemdeki İmralı tartışmalarına sert sözlerle değindi. Tekin, yaşananları 1991’deki SHP-HEP kriz..
15 Temmuz ihanetinden hemen sonra bakın ne yapmış! FETÖ’nün Epstein ilişkileri ifşa oldu
Gündem

15 Temmuz ihanetinden hemen sonra bakın ne yapmış! FETÖ’nün Epstein ilişkileri ifşa oldu

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşısı (FETÖ) Fethullah Gülen’in Epstein ilişkileri deşifre oldu. ABD Kongresi’nin denetim arşivlerinde yer alan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23