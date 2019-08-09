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Yalova Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet Yalova bayram namazı 2019

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 il il bayram namazı vakitleri. Diyanet Yalova Kurban Bayramı 2019 namaz saatini belirledi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı birinci günü 11 Ağustos 2019 tarihinde olacak. Peki Yalova'da Kurban bayramı 2019 namaz saati kaç?

09 Ağustos 2019 Cuma 23:27
Yalova Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet Yalova bayram namazı 2019

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 il il bayram namazı vakitleri. Diyanet Yalova Kurban Bayramı 2019 namaz saatini belirledi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı birinci günü 11 Ağustos 2019 tarihinde olacak. Peki Yalova'da Kurban bayramı 2019 namaz saati kaç?

Yalova'da Kurban bayramı 2019 namaz saat kaçta?

Yalova'da Kurban bayramı namazı 11 Ağustos 2019 tarihinde saat 06:46'da kılınacak.

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Arefe günü nasıl geçirilmeli?

"Günümüzde arefe, bayramın bir önceki günü olduğu için dünyalık telaşların en yoğun olduğu bir gün olarak yaşanmaktadır. Oysa ki arefe insana verilen en kıymetli vakitlerden biridir. Bugünler ibadet ve affedilme günleridir. Hacıların Arafat'ta "Lebbeyk (Buyur Rabbim)" diyerek dil, ırk, ten ayırımı yapılmaksızın bir araya geldiği mahşer gününü hatırlatan, kulluğun Allah Teâlâ'ya dualarla, telbiyelerle arz edildiği en kıymetli zaman dilimidir. Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Duanın faziletlisi, arefe günü yapılanıdır." (Beyheki)

"Allah Teâlâ, arefe günü kullarına nazar eder. Zerre kadar imanı olanı affeder."

Allah Teâlâ bazı geceler duaların reddedilmeyeceğini Peygamber Efendimize (sav) bildirmiştir. Rahmet kapılarının açıldığı dört mübarek gece şunlardır:

1. Fıtr (Ramazan) Bayramı gecesi,
2. Kurban Bayramı gecesi,
3. Terviye gecesi (Zilhicce ayının 8. gecesi),
4. Arefe gecesi, (Isfehani)

Arefe gününü ve gecesini ibadetle geçirmek çok faziletlidir. Saadet-i Ebediyye'de arefe gecesini ibadetle geçirenin cehennemden azat olacağı söylenmiştir. Arefe günü günahlardan uzak kalanın da bağışlanacağı Resulullah (sav) tarafından müjdelenmiştir.

"Arefe günü Resulullahın (sav) yanında bulunan bir genç, kadınları düşünüyor ve onlara bakıyordu. Resulullah (sav) eliyle birkaç defa gencin yüzünü kadınlardan çevirdi. Genç yine onları düşünmeye başladı. Resulullah (sav):

- Kardeşimin oğlu, bugün öyle bir gündür ki, bugünde herkesin kulağına, gözüne ve diline sahip olursa günahları bağışlanır, buyurdu." (Müsned)

Arefe Günü Yapılması Tavsiye Edilenler:

1. Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.
2. Arefe günü oruç tutulmalıdır.
3. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.
4. Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.
5. Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 23:27
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