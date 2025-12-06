Yalnız yaşayan yaşlı kadın ölü bulundu

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Çorum'da yalnız yaşayan 80 yaşındaki Hafize Zeybek evinde ölü bulundu.

Çorum'da yalnız yaşayan 80 yaşındaki Hafize Zeybek evinde ölü bulundu.

Fatih Mahallesi'ndeki apartmanda komşuları, kapıya bıraktıkları yumurtaların Zeybek tarafından alınmadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Zeybek'i hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Zeybek'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burada yapılan ilk incelemede, Zeybek'in cenazesinde herhangi kesi ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

