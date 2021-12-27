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Aktüel Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Aktüel

Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 22:19:00 -
Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Divanlı Mahallesi Kümbet Caddesi'nde yaşayan Salih Çıkrıkçı'dan (43) haber alamayan yakınları kontrol için geldiği evde Çıkrıkçı'yı hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Çıkrıkçı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Sobadan sızan gazdan zehirlendiği tahmin edilen Çıkrıkçı'nın cesedi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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