Ekonomi Nisan ayı enflasyon beklentisi açıklandı
Nisan ayı enflasyon beklentisi açıklandı

Nisan ayı enflasyon beklentisi açıklandı

Nisan 2026 enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 4 Mayıs Pazartesi günü belli olacak. Ocak, şubat ve mart aylarına ilişkin veriler belli oldu. Nisan 2026 enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? Nisan ayı enflasyon tahmini açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

Nisan ayına ilişkin enflasyon verisinin açıklanmasına sadece sayılı günler kaldı. Asgari ücretten emekli maaşlarına kadar pek çok kalemi etkileyecek nisan sayı enflasyonu ne zaman belli olacak?

NİSAN ENFLASYONU NE KADAR OLACAK?

2026 yılının Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 4,84 olurken bu oran şubat ayında yüzde 2,43, Mart ayında 1,94 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) anket sonuçlarında enflasyon beklentileri ortaya çıktı.

Nisa ayında aylık enflasyon oranının yüzde 2,93 olması beklenirken mayıs ayında yüzde 1,82 tahmin ön plana çıktı.

 

SEKTÖREL BEKLENTİLER BELLİ OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı. Buna göre, nisanda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 1,22 puan artarak yüzde 23,39 seviyesine, reel sektör için 0,8 puan artarak yüzde 33,70 seviyesine, hane halkı için 1,67 puan artarak yüzde 51,56 seviyesine çıktı

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı geçen aya göre 0,57 puan azalarak yüzde 14,57 seviyesinde gerçekleşti.

