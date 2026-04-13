Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Eskişehir’de kendisinden günlerdir haber alınamayan 32 yaşındaki Halil İbrahim Lökçü, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Olayın şüpheli ölüm olarak değerlendirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde yaşayan Halil İbrahim Lökçü’den uzun süredir haber alamayan yakınları, kontrol için gittiği evde acı manzarayla karşılaştı. Yalnız yaşadığı öğrenilen 32 yaşındaki Lökçü, evinde hareketsiz halde bulundu.
Olay, 71 Evler Mahallesi Coşanaynalar Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede ortaya çıktı. Yakınlarının endişelenerek eve gitmesi, şüpheli ölümün ortaya çıkmasına neden oldu.
Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Coşanaynalar Sokak’taki 3 katlı binanın 2’nci katında yalnız oturan Halil İbrahim Lökçü’nün yakınları, kendisinden 7 gün haber alamadı. İkameti kontrole gelen yakınları, kendilerinde bulunan anahtarla içeri girdiklerinde, Lökçü’yü hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Halil İbrahim Lökçü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Lökçü’nün ölümünün şüpheli olarak görülmesi üzerine cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Lökçü’nün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.