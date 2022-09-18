‘Yalnız’ değil yıldız ülkeyiz

AK Parti iktidarıyla birlikte son 20 yılda bölgesel güç konumuna yükselen Türkiye, yürüttüğü aktif dış politika ile hem uluslararası çapta büyük kazanımlar elde ediyor hem de dünyaya nizam veriyor. Muhalefetin dillendirdiği ‘Türkiye yalnızlaştırılıyor’ tezini çöpe atan Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyanın parlayan yıldız ülkesi oldu.

Kazanımlar pekişir

Konuyla ilgili Akit’e konuşan İbn Haldun Üniversitesi Öğr. Üy. Prof. Dr. Serdar Demirel, şunları dile getirdi: “Malumunuz 21. yüzyılın siyasal düzeni henüz kurulmuş değil. Şu andaki bütün büyük krizler bu düzenin kurulmamasıyla ilgilidir. Birden fazla yeni bölgesel güç ortaya çıkmış durumdadır. Bir taraftan Rusya, bir taraftan Çin, bir taraftan Hindistan, bölgesel güç olarak Türkiye ve İran bütün bunlar yeni kurulan dünya düzeni içerisinde maksimum derecede kendi maslahatlarını elde etmek istiyorlar. Bölgesel ve küresel düzeyde aktör olmak istiyorlar. Türkiye’de bu dengeler içerisinde ne tam Batılı siyaset izleyerek ne de tam Doğulu siyaset izleyerek denge siyaseti isliyor. Türkiye, hem Batı ile hem Doğu ile kuracağı ilişkilerde 21. yüzyılda şekillenecek dünya düzeninde hak ettiği yere gelme mücadelesi veriyor. Burada tabi Tayyip Erdoğan güçlü liderliği çok belirleyici oluyor. Ama bu mücadelenin önünde çok belirleyici bir seçim krizi var. Eğer yapılacak seçimde Ak Parti çizgisi devam ederse, dış politikadaki kazanımlarımız daha da pekiştirecek gibi gözüküyor.”

Mazlumların koruyucusu

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger de şunları söyledi: “Özellikle Erdoğan, 20 yıllık tecrübe birikimiyle uluslararası politikayı önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahip bir lider olduğunu ortaya koyuyor. En son Semerkant’ta toplanan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde bunu net olarak gördük.Global düzeyde Rusya ve Çin gibi otokratik ülkelerin yöneticileriyle doğrudan kontak kurabiliyor, öte taraftan sorunlar olmasına rağmen Amerika’daki bugünkü yönetimle ikili ilişki kuruyor. Bunun yanında Avrupa’yla da irtibat kurabiliyor. Türkiye, büyük güçlerin ortasında kalan İslam dünyasının ve Türk dünyasının en güçlü ülkesi konumunda. Tarihten gelen misyonla ve mevcut siyasi liderlikle Türkiye diğer aktörlere karşı, uluslar arası arenada bu mazlum halkların, mazlum milletlerin çıkarlarını savunan bir koruyucu rolünde gelmiş bulunuyor.”

Lider ülkeyiz

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu ise, şunları ifade etti: “Onurlu yalnızlık’ söylemi geçmiş dönem siyasetçilerin kendini avutmak için kullandıkları bir argümandı. Dolayısıyla başarısızlıklarını örtmek için söyledikleri bir kavramdı. Bugün yaşadığımız sürece baktığımızda Türkiye artık yalnızlıkla ilgilenmiyor. Onurlu birliktelik, onurlu oyun kuruculuk, onurlu kaptanlık, bölgesinde onurlu lider, dudaklarından dökülenlere ve gözlerinin içine bakılan, ne söyleyecek diye takip edilen bir ülke haline geldi. Sadece içerde veya bölgesinde değil, dünyanın nerdeyse 8.5 milyar nüfusu var, bu nüfusun 4.5 milyarlık kısmını yöneten ülkelerden ve devlet adamlarından bahsediyorum. Biz imparatorluk bakiyesiyiz, son altın silsilesiyiz. Kadim bir milletin çocuklarıyız. Bir imparatorluğun bakiyesi olan Türkiye Cumhuriyetine asla onurlu yalnızlıklar yakışmaz. Tabii bir Müslüman Türk çocuğu olaraktan şahsım ve milletim adına Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki ülkemizin bugün dış politikada geldiği noktayı gördükçe gurur duyuyorum.”